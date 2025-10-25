実写映画『秒速5センチメートル』の公開を記念して、新海誠映画作品のうち劇場アニメーション『秒速5センチメートル』が10月25日に、『言の葉の庭』が11月1日に、『雲のむこう、約束の場所』が11月8日に、3週連続でTVerにて配信されることが決定した。

10月25日に配信される劇場アニメーション『秒速5センチメートル』は、公開から18年たった今も日本のみならず世界中で愛されている作品である。小学生のタカキとアカリは、特別な想いを抱きあう仲だが、卒業と同時にアカリの引越しにより離れ離れになってしまう。中学生になり文通を重ねる二人だが、今度はタカキも鹿児島への転校が決まる。引越す前にアカリに会おうと、大雪の中タカキはアカリの元へ向かうが……。『桜花抄』、『コスモナウト』、『秒速5センチメートル』からなる連作アニメーションとなっている。

なお、本編にあわせて新海が本作の制作当時や名場面を主要スタッフとともに振り返る座談会や、特別インタビューを収めた「『秒速5センチメートル』特別映像 - ある春の記憶 -」も同日の10月25日にTVer限定で配信される。

11月1日に配信される『言の葉の庭』は、万葉集の一篇から始まる“孤悲（こい）”の物語。靴職人を目指す高校生・タカオは、雨の朝は決まって学校をさぼり、日本庭園で靴のスケッチを描いていた。ある日、タカオは、ひとり缶ビールを飲む謎めいた年上の女性・ユキノと出会う。ふたりは約束もないまま雨の日だけの逢瀬を重ねるようになり、次第に心を通わせていく。居場所を見失ってしまったというユキノに、彼女がもっと歩きたくなるような靴を作りたいと願うタカオ。六月の空のように物憂げに揺れ動く、互いの思いをよそに梅雨は明けようとしていた。

11月8日に配信される『雲のむこう、約束の場所』は新海監督による、初の長編劇場アニメーション作品。日本が南北に分断された、もう一つの戦後の世界。青森の少年・ヒロキとタクヤは、ユニオン占領下の北海道にそびえる謎の巨大な「塔」まで飛ぼうと、自力で小型飛行機“ヴェラシーラ”を組み立てていた。二人は憧れの少女・サユリとある約束をするが、中学三年の夏、サユリは突然転校してしまう。三年後、ヒロキはサユリがあの夏からずっと原因不明の病により眠り続けたままなのだということを知る。サユリを永遠の眠りから救おうと決意し、タクヤに協力を求めるヒロキだったが……。

なお、劇場用実写映画『秒速5センチメートル』公開を記念して、劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の非売品ノベルティが抽選でもらえる特別ブースが「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」「新千歳空港ターミナルビル 国内線2階 センタープラザ」の2カ所に出展される。