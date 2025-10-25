　25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の4万9530円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては230.35円高。出来高は7926枚となっている。

　TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49530　　　　　+210　　　　7926
日経225mini 　　　　　　 49535　　　　　+215　　　132255
TOPIX先物 　　　　　　　3282.5　　　　　+9.5　　　　8576
JPX日経400先物　　　　　 29595　　　　　+100　　　　 648
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+5　　　　 506
東証REIT指数先物　　売買不成立

