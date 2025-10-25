日経225先物：25日2時＝210円高、4万9530円
25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の4万9530円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては230.35円高。出来高は7926枚となっている。
TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49530 +210 7926
日経225mini 49535 +215 132255
TOPIX先物 3282.5 +9.5 8576
JPX日経400先物 29595 +100 648
グロース指数先物 727 +5 506
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49530 +210 7926
日経225mini 49535 +215 132255
TOPIX先物 3282.5 +9.5 8576
JPX日経400先物 29595 +100 648
グロース指数先物 727 +5 506
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース