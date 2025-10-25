人気異世界漫画を手がける作家二人が異色のコラボ！『エルフ妻と始める悠久の旅』、連載スタート
ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、2025年10月24日(金)より、新連載『エルフ妻と始める悠久の旅〜伝説の勇者、愛するエルフと共に100年前に救った世界を旅する〜』(原作：羽田遼亮／漫画：hu-ko)を公開した。
■『エルフ妻と始める悠久の旅〜伝説の勇者、愛するエルフと共に100年前に救った世界を旅する〜』
原作：羽田遼亮／漫画：hu-ko
【あらすじ】
“最強勇者”レナスは魔王を討つも、猛毒を食らい死の淵に──。薬ができるまでの100年間、冷凍保存された彼を待ち続けたのは、勇者パーティーの一人である妻のエルフ・フィーナだった！
再会を果たした二人は、自分たちが【伝説】となった世界で新婚旅行へ!!誰にも邪魔されずイチャイチャするため、身分を隠すが、行く先々で事件勃発！困っている人を助けるため、元最強勇者の二人は、ラブラブしながら、世直しを開始する!!……規格外の力で。
(C)羽田遼亮 hu-ko / ヒーローズ
