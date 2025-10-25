綾瀬はるか、仕事中に“最大級に驚いたこと”語る…松下洸平「怖っ！ なにそれ！？」

女優の綾瀬はるか（40歳）が、10月24日に放送された情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。仕事中に“最大級に驚いたこと”を語った。



24日にオープンした、ユニクロのグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」（大阪・梅田）記者説明会に登壇した綾瀬と松下洸平が、番組のインタビューに対応。綾瀬は仕事中に“最大級に驚いたこと”として、「山のふもとでロケしてたら、すっごい…緑色の…エメラルドみたいな…ムカデを見ました」と告白し、松下は「エッ！？ 怖っ！ なにそれ！？」とビックリ。



綾瀬は「すごい配色のムカデ。エメラルドグリーンみたいな体で、うわ〜ってある足が全部ものすごくイエロー。蛍光っぽいイエロー」と話し、「うえ〜すごい〜ってツンツンして遊んでました（笑）」と笑った。