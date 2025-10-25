◇レスリングU23世界選手権第5日（2025年10月24日 セルビア・ノビサド）

女子57キロ級は決勝が行われ、24年パリ五輪53キロ級金メダルで階級変更後初の国際大会となった藤波朱理（日体大）は、ベラルーシ出身選手を10―0のテクニカルスペリオリティーで破り、初優勝を飾った。中学2年だった17年9月から続く公式戦の連勝も145に伸び、2連覇を目指す28年ロサンゼルス五輪へ確かな第一歩を踏み出した。

今大会が4月以来、半年ぶりの実戦だった藤波は、前日に行われた初戦の2回戦で中国選手に10―0のテクニカルスペリオリティーで勝利。続くインド選手との準々決勝も10―0で制すと、ハンガリー選手との準決勝もテクニカルスペリオリティー勝ち。迎えたこの日の決勝でも得意の片足タックルからバックを取って得点を重ね、最後はスタンドからタックルを決めて勝負あり。全4試合無失点でのテクニカルスペリオリティーで頂点に立った。

藤波はパリ五輪を終えた後の昨秋に57キロ級への転向を表明。4月に同級で国内大会に初出場し、当初は6月の全日本選抜選手権から9月の世界選手権を目指す予定だったが、これまで4キロ重い階級に慣らすため、出場を取り止めてじっくりと強化。今回が半年ぶりの実戦となったが、鍛錬の成果を遺憾なく発揮した。

今後は11月に日体大生としての臨む最後の学生大会をはさみ、12月には来年の世界選手権と愛知・名古屋アジア大会の選考会を兼ねる全日本選手権（東京・駒沢体育館）に出場予定。57キロ級でも連勝街道を突き進み、レスリング界に新たな金字塔を打ち立てる。