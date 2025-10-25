TBS NEWS DIG Powered by JNN

25日午前1時40分ごろ、北海道で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は根室半島南東沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、北海道の根室市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱
□北海道
根室市

■震度4
□北海道
釧路市　浜中町　標津町
別海町

■震度3
□北海道
釧路町　厚岸町　標茶町
中標津町　羅臼町　浦幌町

■震度2
□北海道
鶴居村　白糠町　十勝清水町
幕別町　十勝池田町　豊頃町
本別町　函館市　網走市
斜里町　清里町　小清水町
大空町　白老町　安平町
むかわ町　新冠町　新ひだか町
浦河町　様似町　鹿追町
新得町　足寄町　更別村
十勝大樹町　広尾町　弟子屈町

■震度1
□北海道
帯広市　音更町　士幌町
芽室町　美幌町　苫小牧市
登別市　厚真町　えりも町
上士幌町　中札内村　石狩市
札幌北区　札幌東区　札幌手稲区
札幌清田区　江別市　千歳市
北広島市　長沼町　南富良野町
北見市　置戸町　湧別町
興部町　胆振伊達市　日高地方日高町
平取町

□青森県
平内町　外ヶ浜町　八戸市
野辺地町　七戸町　東北町
おいらせ町　五戸町　青森南部町
階上町　むつ市　東通村

□岩手県
盛岡市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。