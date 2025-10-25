北海道で最大震度5弱の強い地震 北海道・根室市
25日午前1時40分ごろ、北海道で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は根室半島南東沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度5弱を観測したのは、北海道の根室市です。
【各地の震度詳細】
■震度5弱
□北海道
根室市
■震度4
□北海道
釧路市 浜中町 標津町
別海町
■震度3
□北海道
釧路町 厚岸町 標茶町
中標津町 羅臼町 浦幌町
■震度2
□北海道
鶴居村 白糠町 十勝清水町
幕別町 十勝池田町 豊頃町
本別町 函館市 網走市
斜里町 清里町 小清水町
大空町 白老町 安平町
むかわ町 新冠町 新ひだか町
浦河町 様似町 鹿追町
新得町 足寄町 更別村
十勝大樹町 広尾町 弟子屈町
■震度1
□北海道
帯広市 音更町 士幌町
芽室町 美幌町 苫小牧市
登別市 厚真町 えりも町
上士幌町 中札内村 石狩市
札幌北区 札幌東区 札幌手稲区
札幌清田区 江別市 千歳市
北広島市 長沼町 南富良野町
北見市 置戸町 湧別町
興部町 胆振伊達市 日高地方日高町
平取町
□青森県
平内町 外ヶ浜町 八戸市
野辺地町 七戸町 東北町
おいらせ町 五戸町 青森南部町
階上町 むつ市 東通村
□岩手県
盛岡市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。