板垣李光人が豪語「僕より速くアイスを食べる人、見たことがない」

俳優の板垣李光人（23歳）が、10月23日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。これだけは誰にも負けない“No.1なこと”を語った。



板垣はこの日、映画「ミーツ・ザ・ワールド」（10月24日公開）の宣伝を兼ねて、主演の杉咲花と共に番組のインタビューに対応。これだけは誰にも負けない“No.1なこと”について質問を受ける。



これに板垣は「僕ありますよ。アイス食べるのめっちゃ早いんですよ」と答え、「今まで生きてきた中で、僕より速くアイスを食べる人、見たことがないです」と豪語。



どのくらいのスピードで食べるのかと聞かれると、板垣は「ソフトクリームとかだと…4バイト（4口）くらい」と語り、杉咲も「え〜！すごい！」と驚いた。



板垣は「アイスって生モノなんです。鮮度が大事だから、むせながら食べてます」と、そこまでしても溶けないうちに味わいたいと語った。