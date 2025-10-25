NY株式24日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　47296.66（+562.05　+1.20%）
ナスダック　　　23229.86（+288.06　+1.26%）
CME日経平均先物　49680（大証終比：+360　+0.73%）

欧州株式24日GMT16:03
英FT100　 9645.62（+67.05　+0.70%）
独DAX　 24239.89（+32.10　+0.13%）
仏CAC40　 8225.63（-0.15　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.478（-0.011）
10年債　 　3.995（-0.006）
30年債　 　4.582（+0.004）
期待インフレ率　 　2.298（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.626（+0.043）
英　国　　4.432（+0.009）
カナダ　　3.069（-0.026）
豪　州　　4.142（+0.019）
日　本　　1.652（-0.011）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝62.22（+0.43　+0.70%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4146.40（+0.80　+0.02%）

ビットコイン（ドル）
109960.00（+391.97　+0.36%）
（円建・参考値）
1680万4087円（+59901　+0.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ