ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５６２ドル高 ナスダックも１．２％の大幅高
NY株式24日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 47296.66（+562.05 +1.20%）
ナスダック 23229.86（+288.06 +1.26%）
CME日経平均先物 49680（大証終比：+360 +0.73%）
欧州株式24日GMT16:03
英FT100 9645.62（+67.05 +0.70%）
独DAX 24239.89（+32.10 +0.13%）
仏CAC40 8225.63（-0.15 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.478（-0.011）
10年債 3.995（-0.006）
30年債 4.582（+0.004）
期待インフレ率 2.298（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.626（+0.043）
英 国 4.432（+0.009）
カナダ 3.069（-0.026）
豪 州 4.142（+0.019）
日 本 1.652（-0.011）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝62.22（+0.43 +0.70%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4146.40（+0.80 +0.02%）
ビットコイン（ドル）
109960.00（+391.97 +0.36%）
（円建・参考値）
1680万4087円（+59901 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
