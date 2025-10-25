NY株式24日（NY時間12:30）（日本時間01:30）
ダウ平均　　　47276.93（+542.32　+1.16%）
ナスダック　　　23230.32（+288.52　+1.26%）
CME日経平均先物　49665（大証終比：+345　+0.70%）

　きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が５００ドル超の大幅続伸となっており、最高値を更新しているほか、ナスダックも大幅に高値を更新している。

　取引開始前に発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて米株式市場は買いが強まった。来週のＦＯＭＣでの利下げ期待を正当化したほか、１２月についても利下げを完全に織り込む動き。

　ただ、米株式市場は来週の重要イベントを控えている。いつになく重要な週となっており、ＦＲＢのみならず各国中銀の政策委員会があるほか、政治では米中首脳会談が３０日に行われ、摩擦解決に向けた何らかのメッセージが打ち出されるか注目される。あまり期待しないほうが良さそうではあるが。

　そして、米国のみならず世界の株式市場にとっては、何と言ってもマグニフィセント７の決算であろう。高バリュエーションも指摘されている中、現在のＡＩへの市場の期待が「過剰ではない！」との結論が導き出されれば、米株式市場は更に上値を追う可能性が高い。

　その点について市場は楽観的になっているようだが、その分、逆だった場合は、きつい反応を覚悟する必要はありそうだ。１０月末の取引になることも意識される。

　フォード＜F＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回ったが、通期については、主力車種であるＦ－１５０ピックアップトラック用アルミの仕入れ先であるノベリス工場の火災の影響により、最大１０億ドルの逆風が発生する見通しを示した。ただ、来年には大部分を回復できると述べたことで安心感が広がっている。

　Ｐ＆Ｇ＜PG＞が決算を受け上昇。価格上昇にもかかわらず消費者が同社製品の購入を続けていることが示された。

　仮想通貨交換所のコインベース＜COIN＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の３４２ドルから４０４ドルに引き上げた。

　鉱山のニューモント＜NEM＞が決算を受け下落。金価格の急騰を反映して好決算ではあったものの、２６年の金生産量を２５年並みとしており、物足りなさも感じている模様。

　靴などアパレルメーカーのデッカーズ・アウトドア＜DECK＞が決算を受け大幅安。２６年度通期の売上高見通しが予想を下回ったことが嫌気されている。消費支出の圧迫を反映した慎重な見通しとなった。

　アラスカ航空＜ALK＞が下落。前日引け後に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、１株利益が予想を下回ったほか、ガイダンスでも通期の１株利益の見通しを下方修正している。夏に発生したシステム障害が影響していると説明していたが、決算発表当日にシステム障害がまた発生し、本日午前の時点で１００便超のフライトが欠航した。踏んだり蹴ったりの状態。

フォード＜F＞　13.67（+1.33　+10.78%）
Ｐ＆Ｇ＜PG＞　152.89（+1.74　+1.15%）
コインベース＜COIN＞　345.86（+23.10　+7.16%）
ニューモント＜NEM＞　85.35（-3.56　-4.00%）
デッカーズ＜DECK＞　89.66（-12.88　-12.56%）
アラスカ航空＜ALK＞　44.04（-2.59　-5.55%）

アップル＜AAPL＞　263.53（+3.95　+1.52%）
マイクロソフト＜MSFT＞　523.78（+3.22　+0.62%）
アマゾン＜AMZN＞　224.82（+3.73　+1.68%）
アルファベットC＜GOOG＞　261.32（+7.59　+2.99%）
アルファベットA＜GOOGL＞　260.41（+7.33　+2.90%）
テスラ＜TSLA＞　437.70（-11.28　-2.51%）
エヌビディア＜NVDA＞　185.08（+2.92　+1.60%）
メタ＜META＞　734.87（+0.87　+0.12%）
ＡＭＤ＜AMD＞　250.34（+15.35　+6.53%）
イーライリリー＜LLY＞　829.78（+8.74　+1.06%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美