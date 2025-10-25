　日本女子代表(なでしこジャパン)は24日、欧州遠征でイタリア女子代表と対戦する。日本時間25日午前1時15分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　対戦するイタリアはFIFAランキング12位(日本は8位)。7月の女子EUROでもベスト4と好成績を残した。日本とは2015年以来の対戦で、そのときは日本が1-0で勝利していた。

　日本は欧州遠征でイタリアと、28日にはノルウェーと対戦する。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)

DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)

DF 5 高橋はな(浦和L)

DF 6 古賀塔子(トッテナム)

DF 21 守屋都弥(エンジェル・シティ)

MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)

MF 8 清家貴子(ブライトン)

MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)

MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)

MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)

FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)

▽控え

GK 12 平尾知佳(グラナダ)

GK 23 大熊茜(INAC神戸)

DF 2 清水梨紗(リバプール)

DF 3 南萌華(ブライトン)

DF 13 白垣うの(C大阪ヤンマーレディース)

DF 18 遠藤純(エンジェル・シティ)

MF 10 長野風花(リバプール)

MF 17 浜野まいか(チェルシー)

MF 19 谷川萌々子(バイエルン)

MF 22 小山史乃観(ノースカロライナ・カレッジ)

FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)

FW 13 籾木結花(エバートン)

監督

ニルス・ニールセン