なでしこJの欧州遠征初戦スタメン発表! 松窪真心、田中美南ら起用で強豪イタリアと対戦
日本女子代表(なでしこジャパン)は24日、欧州遠征でイタリア女子代表と対戦する。日本時間25日午前1時15分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
対戦するイタリアはFIFAランキング12位(日本は8位)。7月の女子EUROでもベスト4と好成績を残した。日本とは2015年以来の対戦で、そのときは日本が1-0で勝利していた。
日本は欧州遠征でイタリアと、28日にはノルウェーと対戦する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 5 高橋はな(浦和L)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 21 守屋都弥(エンジェル・シティ)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
▽控え
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 13 白垣うの(C大阪ヤンマーレディース)
DF 18 遠藤純(エンジェル・シティ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 17 浜野まいか(チェルシー)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
MF 22 小山史乃観(ノースカロライナ・カレッジ)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 13 籾木結花(エバートン)
監督
ニルス・ニールセン
