ドジャースの大谷が、2球団からドラフト1位指名を受け、ソフトバンクが交渉権を得たスタンフォード大の佐々木麟太郎について言及した。「うーん…」と一呼吸置いた後に「本人の気持ち次第じゃないかなと思う。本人がこうなりたいという道を選ぶのが一番。その上でいろいろな人のアドバイスがあると思うけど、最終的には自分の気持ちが一番大事かなと思う」と語った。

母校・花巻東（岩手）の後輩であり、恩師・洋監督の長男。高校時代は幼少期の佐々木とバットやボールを使って何度も遊び、雪遊びもした。佐々木は中学時代には、大谷の父・徹さんが監督を務める金ケ崎リトルシニアで指導を受けるなど縁深い。照れ隠しからか、大谷はスタンフォード大入学を決断した佐々木への「アドバイス」を否定していたが、洋監督は進学にあたって、花巻東の先輩であるエンゼルス・菊池と大谷から助言を受けたと明かしていた。

昨年5月に佐々木は同大近くのサンフランシスコで行われたジャイアンツ―ドジャース戦を観戦。対面しなかったが、大谷は「いろいろな人の打撃練習を見て勉強したいと話していた。見たら勉強になるのでは、と（メールで）やりとりはしていた」と語っていた。

岩手から世界へ――。海を渡った大谷は佐々木がどんな選択をしようと温かく見守っている。（柳原 直之）