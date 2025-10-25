ドジャースとブルージェイズの第121回ワールドシリーズ（WS、7回戦制）が24日（日本時間25日午前9時開始）に第1戦を迎える。ドジャースの大谷翔平投手（31）は23日（同24日）、舞台となる敵地でフリー打撃に臨み、33スイングで推定飛距離150メートル弾を含む14本の柵越えを放った。

【大谷に聞く】

――リーグ優勝決定シリーズMVPのトロフィーを持ち帰らずクラブハウスに置いた。

「ちょっとストーリーがあった。今話すと長い。いろいろあってあそこに置いた」

――第4戦先発が予想される投手としての意気込みは？

「まず自分の表現したいパフォーマンスを一番最初に出せるかどうか。その上で打たれることもあると思うけど、どんどん次に切り替えられればいい」

――「投手・大谷」と「打者・大谷」で対戦したいのは？

「投手を見てみたいなとは、今の感覚では思っている」

――初戦先発の新人右腕イエサベージとは初対戦。

「軌道、投げ方も含めて独特。それがどう自分の中で見えるのかなというのが一番。まず第1打席からそういう確認が大事」

――初戦の1打席目への意識は？

「全部の打席がもちろん大事。まず先制点が大きな流れの一つになると思う。先頭打者でいくと思うので、そこが一番。まずは出塁すること。後にしっかりつなぐことが流れをつくる上で大事」

――昨年との心境の違いは？

「途中（2戦目）でケガをしてしまったので、正直、後の3戦はあまり覚えていないというか。治療して、また出てみたいな感じだったので。ゲームをゆっくり見る時間もなかった。味わえていなかったのかなと思うので、またそこは違う」