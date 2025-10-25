熱きNEOヤンキー短歌バトル漫画『短歌上等ッ！』、「ブックライブ」「ブッコミ」で独占配信スタート
TOPPANホールディングスのグループ会社であるBookLiveは、出版者「ライブコミックス」としてオリジナルコミックを制作・配信しているが、今回、テレビ朝日が制作する番組「三村やす子のバズマンTV」(以下：バズマンTV)の企画として、ライブコミックスとテレビ朝日が共同制作したオリジナルマンガ『短歌上等ッ！』の1〜3巻を、同社が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」および「ブッコミ」での独占配信を開始した。
配信開始を記念し、10月24日(金)〜11月6日(木)の期間、『短歌上等ッ！』1巻を含む、ブックライブ書店員が厳選した人気ヤンキーマンガ20作品のうち、対象となる巻を無料で楽しめるキャンペーンを開催する。
本作は、短歌の才能を持ちながらも短歌を嫌う不良高校生・鳴海琥雅(なるみ・こうが)を主人公に描く、熱きNEOヤンキー短歌バトル漫画。まるで下の句を失った上の句のように孤独だった琥雅が、“歌力(かりょく)”を武器に繰り広げる命がけの戦いを通して、仲間たちとの絆を深めていく姿が描かれている。
【あらすじ】
「野郎ども、短歌でケリつけやがれ！」
新時代、漢たちの強さを決めるのは……短歌！
転校生の鳴海琥雅は、不良にからまれていたクラスメートを助けたことがきっかけで、学校の四天王を相手に短歌バトルを繰り広げることに。
短歌バトル未経験の鳴海だったが、彼の詠む短歌は桁違いの力を秘めていて――！？
五七五七七……三十一文字(みそひともじ)に漢を懸けろ！！
“短歌で喧嘩”のネオヤンキーバトル漫画、開幕！！
テレビ朝日の漫画バラエティ番組「三村やす子のバズマンTV」発！
魂を燃やす不良たちが“短歌”で闘う、熱血青春バトル！歌力を武器にテッペンを目指す男たちの、情熱と誇りがぶつかり合う“短歌バトルアクション”。
漫画家・皆川ルノ氏による美麗なタッチが生み出す迫力のバトルシーンと、漫画にも造詣が深い歌人・榊原紘氏による、日本語の表現力を極限まで引き出したオリジナル短歌が融合し、かつてない新感覚エンターテインメントが誕生した。本作は今後、毎月第4金曜日に最新話を更新予定となっている。
■『短歌上等ッ！』
配信開始日：2025年10月24日(金)
漫画：皆川ルノ
短歌監修：榊原紘
価格：1巻220円(税込)、2巻198円(税込)、3巻176円(税込)
※4話以降は、毎月第4金曜日配信
(C)皆川ルノ/ライブコミックス
配信開始を記念し、10月24日(金)〜11月6日(木)の期間、『短歌上等ッ！』1巻を含む、ブックライブ書店員が厳選した人気ヤンキーマンガ20作品のうち、対象となる巻を無料で楽しめるキャンペーンを開催する。
本作は、短歌の才能を持ちながらも短歌を嫌う不良高校生・鳴海琥雅(なるみ・こうが)を主人公に描く、熱きNEOヤンキー短歌バトル漫画。まるで下の句を失った上の句のように孤独だった琥雅が、“歌力(かりょく)”を武器に繰り広げる命がけの戦いを通して、仲間たちとの絆を深めていく姿が描かれている。
【あらすじ】
「野郎ども、短歌でケリつけやがれ！」
新時代、漢たちの強さを決めるのは……短歌！
転校生の鳴海琥雅は、不良にからまれていたクラスメートを助けたことがきっかけで、学校の四天王を相手に短歌バトルを繰り広げることに。
短歌バトル未経験の鳴海だったが、彼の詠む短歌は桁違いの力を秘めていて――！？
五七五七七……三十一文字(みそひともじ)に漢を懸けろ！！
“短歌で喧嘩”のネオヤンキーバトル漫画、開幕！！
テレビ朝日の漫画バラエティ番組「三村やす子のバズマンTV」発！
魂を燃やす不良たちが“短歌”で闘う、熱血青春バトル！歌力を武器にテッペンを目指す男たちの、情熱と誇りがぶつかり合う“短歌バトルアクション”。
漫画家・皆川ルノ氏による美麗なタッチが生み出す迫力のバトルシーンと、漫画にも造詣が深い歌人・榊原紘氏による、日本語の表現力を極限まで引き出したオリジナル短歌が融合し、かつてない新感覚エンターテインメントが誕生した。本作は今後、毎月第4金曜日に最新話を更新予定となっている。
■『短歌上等ッ！』
配信開始日：2025年10月24日(金)
漫画：皆川ルノ
短歌監修：榊原紘
価格：1巻220円(税込)、2巻198円(税込)、3巻176円(税込)
※4話以降は、毎月第4金曜日配信
(C)皆川ルノ/ライブコミックス