コッポラ監督が177億円投じた「メガロポリス」で多額の損失、私物売却を決断
映画「ゴッドファーザー」で知られる巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督（86歳）が、自身の私物である高級腕時計7点をオークションに出品する。
これは、コッポラ監督が1億2000万ドル（約177億円）の自己資金を投じて製作した2024年作「メガロポリス」が世界興行収入わずか1430万ドル（約21億円）にとどまり、多額の損失を被ったことを受けた決断のようだ。
出品される時計の中には、著名時計師フランソワ＝ポール・ジュルヌと共同でデザインした、100万ドル（約1億5000万円）相当の一点物「F.P.ジュルヌ FFCプロトタイプ」も含まれる。このモデルは、黒いチタン製の人間の手を模した表示機構を持ち、指や親指の動きで時刻を示すユニークな構造が特徴だ。
これらの時計は、12月6日と7日にニューヨークで開催されるフィリップスのオークションに出品される予定。
長年にわたり「メガロポリス」の製作に取り組んできたコッポラ監督は、スタジオを通さず自費で映画を完成させたが、「この作品だけが特別な『情熱プロジェクト』というわけではない」と語っていた。また、2024年のカンヌ国際映画祭では、「私はお金に興味がない」「子どもたちも財産を必要としていない」とも述べていた。
