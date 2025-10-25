ガチャHide&Seekシリーズより「カードキャプターさくら クリアカード編」のキャラが登場！たこ焼きを持った「ケロちゃん？」など全4種がラインナップ
【カードキャプターさくら クリアカード編 Hide&Seek かくれんぼフィギュア】 11月上旬 発売予定 価格：1回500円
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「カードキャプターさくら クリアカード編 Hide&Seek かくれんぼフィギュア」を11月上旬に発売する。価格は1回500円。
キャラクターたちがかくれんぼをしているタカラトミーアーツオリジナルのデフォルメフィギュア「Hide&Seekかくれんぼフィギュア」シリーズに、アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」が登場する。本商品では、劇中のキャラクターたちをモチーフにした「さくら?(夢の杖)」、「さくら? (星の杖)」、「さくら?(封印の杖 )」、「ケロちゃん?」の全4種類がラインナップされている。【ラインナップ】
「さくら?(夢の杖)」
「さくら? (星の杖)」
「さくら?(封印の杖 )」
「ケロちゃん?」
サイズ：本体 高さ約35～50mm
材質：本体 PVC
(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK