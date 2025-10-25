プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビフライ」 「切干し大根と昆布の煮物」 「ブロッコリーのゴマ和え」 の全3品。
サクッと揚がったエビフライはシンプルにウスターソースで。副菜は食物繊維が豊富な切干し大根を添えて。

【主菜】エビフライ
子どもから大人までみんな大好き！　エビフライ！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：342Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

エビ  (中)12尾   塩コショウ  少々
＜衣＞
  小麦粉  大さじ1
  溶き卵  1/2~1個分
  パン粉  1カップ
揚げ油  適量 キャベツ  (せん切り)1/8個分
トマト  (小)1個
レモン  1/4個分
ウスターソース  適量

【下準備】

エビは尾と1節を残して殻をむき、背ワタを取る。揚げた時はねないように、尾の先を少し切って水をしごき出す。腹側に4〜5ケ所切り込みを入れ、背側から手で押さえる様にして、揚げた時丸まらないようにまっすぐに伸ばす。

©Eレシピ


トマトはヘタをくり抜き、食べやすい大きさに切る。レモンは半分に切る。揚げ油を170℃に予熱する。

©Eレシピ



【作り方】

1. エビに塩コショウして＜衣＞の小麦粉を薄くつけ、溶き卵を通し、パン粉をつける。

©Eレシピ


2. 170℃の揚げ油に(1)を入れ、カリッと揚げる。器にキャベツ、トマトと共に盛り合わせ、レモン、ウスターソースを添える。

©Eレシピ



【副菜】切干し大根と昆布の煮物
乾物は常備しておくと便利。お弁当にもおすすめ！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：107Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

切干し大根  30g
昆布  (刻み)10~15g
ニンジン  1/4本 ＜合わせだし＞
  だし汁  100ml
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1.5

【下準備】

切干し大根はたっぷりの水につけて柔らかくもどし、水気を絞ってザク切りにする。昆布は水でもどし、水気をきる。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら切干し大根、昆布、ニンジンを加えて火を弱める。汁気がなくなるまで煮、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】ブロッコリーのゴマ和え
しょうゆをだししょうゆに変えるだけでいつもと違ったゴマ和えに！

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ブロッコリー  1/2株 ＜調味料＞
  砂糖  小さじ1.5~2
  だししょうゆ  大さじ1
  すり白ゴマ  大さじ2

【下準備】

ブロッコリーは小房に分ける。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. たっぷりの熱湯にブロッコリーを入れ、再び煮たったら2分ゆで、ザルに上げる。熱いうちに＜調味料＞のボウルに加えて和え、器に盛る。

©Eレシピ