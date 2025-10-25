か、完売せんでくれぇぇッ！【セリア】110円で高クオリティ！「スマホアクセ」

「スマホアクセ」はおしゃれで使い勝手がいいものを選びたい。【セリア】なら、プチプラでそんな願いを叶えてくれそうです。今回はスマホリングやストラップなど、ハイクオリティなスマホアクセを厳選してご紹介。スマホ使用時の手元がおしゃれに見えるかも。売り切れてしまう前にぜひ店舗でチェックして。

おしゃれと実用性を両立するスマホリング

【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）

シェルのようなマーブル模様が、洗練された雰囲気を醸し出すスマホリング。オフィスシーンやきれいめの着こなしの時にも上品に馴染みそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「リング部分は、クルクルと360°回転する」のだとか。通話時はホールドしやすく、デスクではスタンド代わりにも。日常のさまざまな場面でおしゃれに活躍してくれそうです。

コーデのアクセントになる華やかストラップ

【セリア】「スマホ リストストラップ レース」\110（税込）

こちらのストラップは、淡いピンクのチュールにゴールド金具の組み合わせが華やかな印象。ダークカラーのコーデが増えやすい秋冬は、コーデのアクセントになってくれそうです。レポーターとも*さんによると「手首につけてもチクチクしません」とのことで、快適に使えるかも。

シンプル派にもおすすめ！ 優れものナスカンリング

【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込）

シンプル派や、バッグ内でスマホが迷子になりがちな人にはこちらがおすすめ。ワンタッチで開閉できるナスカンリング付きで、使用時の落下防止のほかバッグの持ち手などに引っ掛けられる優れものです。スマホとカバーの間に付属のシートを挟むだけでセットでき、ゴールドカラーが高見えするのも嬉しいところ。

気分が上がりそうなスマホグリップ

【セリア】「スマホグリップ ラメ クマタイプ」\110（税込）

ぷっくりとした愛らしいクマフォルムに、キラキララメが入ったスマホグリップ。スマホに付けているだけでテンションが上がりそうです。グリップ部分に、スタンドとしても使える工夫がされているのもポイント。レポーターとも*さんによると、白と茶色の2色があり「茶クマちゃんも金ラメでおしゃれ」とのこと。好みのカラーをチョイスしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S