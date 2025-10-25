ドジャースは２４日（日本時間２５日）、この日第１戦を迎えるワールドシリーズの登録メンバー２６人を発表した。日本人選手の大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）は順当にメンバー入りした。

救援左腕で勝ちパターンの一角でもあるベシアは、前日２３日（同２４日）に家族の事情で離脱することが発表され、登録メンバーを外れた。レギュラーシーズンでは抑えも務めた左腕のスコットは、地区シリーズ中に下半身にできた膿瘍（のうよう）の切除手術を受け、その後チームに合流して本格的な練習も再開していたが復帰はできず。レギュラーシーズンで１３８試合に出場しながら打率１割９分９厘だった外野手のコンフォートはポストシーズンではワイルドカードシリーズから全シリーズでメンバー外となった。

リーグ優勝決定シリーズからはベシアとカスペリアスが外れ、救援右腕のクラインとエンリケスが入った。捕手はリーグ優勝決定シリーズに続きスミスとロートベットの２人体制で、ラッシングは外れた。今季限りでの現役引退を発表しているカーショーはメンバー入り。リーグ優勝決定シリーズでは登板がなかったが、現役生活最後のシリーズとなる。これまでのメンバー一覧は以下の通り。

【ワイルドカードシリーズ】＝レッズ戦（２勝０敗）

▽投手 スネル、山本、グラスノー、シーハン、ベシア、ドライヤー、スコット、ロブレスキ、トライネン、エンリケス、佐々木

▽捕手 スミス、ラッシング、ロートベット

▽内野手 フリーマン、ベッツ、マンシー、エドマン、ロハス、Ｅ・ヘルナンデス、金慧成

▽外野手 Ｔ・ヘルナンデス、パヘス、コール、ディーン

▽二刀流 大谷

【地区シリーズ】＝フィリーズ戦（３勝１敗）

▽投手 スネル、山本、グラスノー、シーハン、カーショー、ベシア、バンダ、ドライヤー、スコット、トライネン、佐々木

▽捕手 スミス、ラッシング、ロートベット

▽内野手 フリーマン、ベッツ、マンシー、エドマン、ロハス、Ｅ・ヘルナンデス、金慧成

▽外野手 Ｔ・ヘルナンデス、パヘス、コール、ディーン

▽二刀流 大谷

※第４戦前に下半身にできた膿瘍（のうよう）の切除手術のためスコットが離脱し、ロブレスキと入れ替え。

【リーグ優勝決定シリーズ】＝ブルワーズ戦（４勝０敗）

▽投手 スネル、山本、グラスノー、シーハン、カーショー、ベシア、バンダ、ドライヤー、トライネン、佐々木、カスペリアス、ロブレスキ

▽捕手 スミス、ロートベット

▽内野手 フリーマン、ベッツ、マンシー、エドマン、ロハス、Ｅ・ヘルナンデス、金慧成

▽外野手 Ｔ・ヘルナンデス、パヘス、コール、ディーン

▽二刀流 大谷

【ワールドシリーズ】＝ブルージェイズ戦

▽投手 スネル、山本、グラスノー、シーハン、カーショー、バンダ、ドライヤー、トライネン、佐々木、ロブレスキ、エンリケス、クライン

▽捕手 スミス、ロートベット

▽内野手 フリーマン、ベッツ、マンシー、エドマン、ロハス、Ｅ・ヘルナンデス、金慧成

▽外野手 Ｔ・ヘルナンデス、パヘス、コール、ディーン

▽二刀流 大谷