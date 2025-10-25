トランプ大統領が27日に日本を訪れ、翌28日に高市首相との首脳会談を行います。そのトランプ大統領の来日を控え、警備を強化していたアメリカ大使館の近くで、警察官が刃物で切りつけられる事件が起きました。

■取り押さえた際、足に刃物が…

27日にトランプ大統領の来日を控えるなか、アメリカ大使館の近くは騒然としていました。

警視庁によりますと、アメリカ大使館の近くで警備にあたっていた警察官が、不審な動きをしていた30代くらいの男に職務質問をしたところ、リュックから刃物を取り出したといいます。男は公務執行妨害の疑いで逮捕されましたが、取り押さえた際、26歳の男性警察官の足に刃物が刺さり、大けがをしました。

普段から多くの警察官が警備にあたるアメリカ大使館の近くですが、トランプ大統領の来日に向けて警備態勢を強化していたさなかでした。

■米大統領来日へ 警備を強化…羽田空港でも

27日に東京を訪れ、翌28日に高市首相との日米首脳会談を行う予定のトランプ大統領。今回の会談は就任したばかりの高市首相にとって大きな山場といえます。

2019年、トランプ大統領は「令和初の国賓」として日本を訪れ、当時の安倍首相と日米首脳会談。その時も街には警察官があふれ、厳重な警備態勢が敷かれていました。

警視庁は、今回もトランプ大統領の滞在期間中、最大で1万8000人態勢で警備にあたるとしていて、都心部の高速道路や一般道路でも交通規制が行われる予定です。

すでに警戒感が強まっているところも。

羽田空港では、トランプ大統領が帰国する29日までコインロッカーを順次閉鎖。26日からはゴミ箱も封鎖するということです。

