エベレチ・エゼやヴィクトル・ギェケレシュなど今夏も積極補強を行い、スカッド強化に務めたアーセナル。その成果もあって、ミケル・アルテタのチームはヨーロッパ最強クラスのチームとも言われている。



CLではアトレティコ・マドリードを4-0で撃破するなど今シーズンのアーセナルは圧巻の強さを見せているが、シーズンが進むごとにプレミアリーグ制覇への期待も高まっている。



現王者リヴァプールは昨シーズンのほどの勢いがなく、マンチェスター・シティもかつて見せていたような強さはないと考えられており、安定感という点ではアーセナルが頭一つ抜けているか。





現役時代にリヴァプールやフラムで活躍した元イングランド代表MFダニー・マーフィー氏は、シーズン開幕前に古巣リヴァプールの優勝を予想していた1人だが、アーセナルが今シーズンのプレミアリーグ優勝候補筆頭だと考えを変えたという。英『METRO』が報じている。「リヴァプールは必ず良くなる。それは間違いない。マンチェスター・シティも絶好調だ。だからアーセナルが優勝する保証はないが、今は彼らが優勝するだろうと確信している」また同氏は指揮官のアルテタについても言及。今シーズンこそタイトルを取れなければ、解任という声もあるが、マーフィー氏はこの考えは馬鹿げていると主張した。「ミケル・アルテタが何かを勝ち取らなければならないという考えには賛成できない。勝ち点98を獲得して最終節で優勝を逃したり、悪質な審判の判定で延長戦の末にチャンピオンズリーグ決勝で負けたって、監督をクビにするわけにはいかないだろ？そんなの馬鹿げてる」優勝できなかったとしてもプレミアとCLの両方で最後まで競争力を保つ必要があるだろうとも同氏は話しているが、アルテタ率いるアーセナルをプレミア制覇の大本命と見ている。選手層も十分で今シーズンはタイトル獲得へ準備万端だが、アーセナルは悲願を達成できるのか。