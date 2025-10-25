【ビアードパパ】秋限定“焼き芋シュー”が登場♡なると金時のほっくり甘いご褒美スイーツ

秋のスイーツ好きに朗報です♡シュークリーム専門店【ビアードパパ】から、秋限定の新作“焼き芋シュー”が登場します。なると金時の皮ごと使用したお芋クリームと、サクサクのシュー生地が織りなす極上のハーモニー。紫芋パウダーをまとった見た目も可愛いスイーツは、11月だけの特別なお楽しみ。心まで温まる、秋限定のご褒美を味わってみてください。

ビアードパパの秋限定“焼き芋シュー”とは？

2025年11月1日（土）より全国の【ビアードパパ】で販売がスタートする“焼き芋シュー”は、秋の味覚「なると金時」が主役。

ほくほくとした食感と上品な甘さが特徴のなると金時を皮ごと使い、特製カスタードと合わせたお芋クリームをたっぷりと詰め込みました。

まるで焼き芋そのものを頬ばっているような濃厚な味わいが魅力です。

さらに、シュー生地の表面には紫芋パウダーをふんわりトッピング。見た目にも秋らしく、食べる前からワクワクする一品に仕上がっています♪

ビアードパパ自慢のサクサク生地と、なると金時の優しい甘みが溶け合う“焼き芋シュー”は、秋のティータイムにぴったり。

特製カスタードのまろやかさとお芋の自然な甘さが絶妙にマッチし、口いっぱいに広がる幸せな味わいを楽しめます。

販売価格は290円（税込）。販売期間は2025年11月1日（土）～11月30日（日）までの1カ月限定。

全国のビアードパパ店舗で購入できます（※一部店舗では取り扱いが異なる場合があります）。

秋の味覚をお届け♡“焼き芋シュー”で季節を感じて

この秋限定の“焼き芋シュー”は、見た目にも味にも秋らしさ満点のスイーツ。

なると金時の風味と紫芋の色合いが織りなす一品は、自分へのご褒美にも、大切な人へのちょっとした贈り物にもぴったりです。

心までほっこり温まるビアードパパの“焼き芋シュー”で、秋のひとときをゆっくり楽しんでみてください♡