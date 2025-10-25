◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子 第１節 大阪Ｂ３―１サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）

昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂがチケット完売９１３３人超のホームで昨季王者のサントリーにセットカウント３―１で逆転勝ちした。

２０２１年東京五輪、２４年パリ五輪で連覇したフランス代表セッターで大阪Ｂに新加入したＡ・ブリザールは、試合後の会見で「開幕戦にも関わらず、これだけのプレーができてこれ以上ない。勝ちで締めくくれたことは非常にうれしかった」と笑顔を見せた。

第２セット中盤には後衛からアタックを打ち、会場は騒然。第３セットにもツーアタックを決めるなどビッグプレーを連発した新司令塔は「自分にとってはツーアタックはそんなに珍しくないものなので、（報道陣は質問で）聞かない方がいいかもよ」と笑顔でおどけつつ「大きな武器の１つかなと思っているし、いい感じでトスが来て、打てそうだったので、（西田）ユウジさんのトスが良かったので思い切り打てました」とさらりと振り返っていた。