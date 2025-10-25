NY株式24日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　47116.93（+382.32　+0.82%）
ナスダック　　　23167.30（+225.50　+0.98%）
CME日経平均先物　49640（大証終比：+320　+0.65%）

欧州株式24日GMT15:02
英FT100　 9619.16（+40.59　+0.42%）
独DAX　 24207.44（-0.35　0.00%）
仏CAC40　 8209.15（-16.63　-0.20%）

米国債利回り
2年債　 　3.469（-0.019）
10年債　 　3.991（-0.010）
30年債　 　4.582（+0.004）
期待インフレ率　 　2.295（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.628（+0.045）
英　国　　4.425（+0.002）
カナダ　　3.067（-0.028）
豪　州　　4.142（+0.019）
日　本　　1.652（-0.011）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝62.16（+0.37　+0.60%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4137.60（-8.00　-0.19%）

ビットコイン（ドル）
110216.50（+648.47　+0.59%）
（円建・参考値）
1683万7775円（+99067　+0.59%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ