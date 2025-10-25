ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３８２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式24日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 47116.93（+382.32 +0.82%）
ナスダック 23167.30（+225.50 +0.98%）
CME日経平均先物 49640（大証終比：+320 +0.65%）
欧州株式24日GMT15:02
英FT100 9619.16（+40.59 +0.42%）
独DAX 24207.44（-0.35 0.00%）
仏CAC40 8209.15（-16.63 -0.20%）
米国債利回り
2年債 3.469（-0.019）
10年債 3.991（-0.010）
30年債 4.582（+0.004）
期待インフレ率 2.295（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.628（+0.045）
英 国 4.425（+0.002）
カナダ 3.067（-0.028）
豪 州 4.142（+0.019）
日 本 1.652（-0.011）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝62.16（+0.37 +0.60%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4137.60（-8.00 -0.19%）
ビットコイン（ドル）
110216.50（+648.47 +0.59%）
（円建・参考値）
1683万7775円（+99067 +0.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
