（NY時間11:05）（日本時間00:05）

コマーシャル・メタルズ＜CMC＞ 61.26（+0.39 +0.64%）



アナリストが鉄鋼製品のコマーシャル・メタルズ＜CMC＞の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の５７．５０ドルから６８ドルに引き上げた。最近の買収案件を高く評価しているという。



「これらの買収は資本集約度が低いため、同社のフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の創出力を大幅に高める効果が見込まれる」と指摘。さらに「鉄鋼関連の初期段階建設ソリューション事業への進出や、新興事業グループの拡大という同社の戦略と整合的だ」とも述べている。「鉄筋需要の強さが続いており、利益拡大を後押ししている」とも語った。



【企業概要】

世界の建設セクターの重要な補強ニーズを満たす製品と技術を提供する。鉄鋼・金属・関連資材を製造・リサイクル・販売する。高速道路・橋・空港・高層ビル・スポーツスタジアム・病院など多様な建設プロジェクト向けの商用バー・鉄製フェンスポスト・ワイヤーロッド・鉄鋼長尺製品などを提供する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト