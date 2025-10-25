アメリカメディアは、アメリカとイスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区を当面、イスラエルとイスラム組織ハマスが管理する区域に分割し、イスラエルの管理区域で集中的に復興事業を進めることを検討していると報じました。

アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、アメリカとイスラエルは、ハマスの武装解除が完了するまでの期間ガザ地区をイスラエルが管理する区域と、ハマスが統治を続ける区域に分割する案を検討しているということです。

その上で、イスラエルが管理する区域に復興事業を集中させることも検討してるということです。ただこの案には、アラブ諸国が猛反発する可能性もあり、実現するかは不透明です。

こうした中、イスラエルを訪問しているアメリカのルビオ国務長官は、「ガザにはトランプ氏の和平案以外に代替案はない。これが最善で唯一の計画だ」と強調しました。

さらに、ハマスが武装解除を拒めば「合意違反となり、強制執行が必要だ」と警告しました。さらにガザ地区の今後の統治についてはパレスチナ自治政府などの関与は「まだ決まっていない」と述べるにとどめました。

ガザ地区の和平計画をめぐっては、停戦を監視するため各国が部隊を派遣することも盛り込まれていますが、ルビオ氏は派遣する国々は「イスラエルが安心できる各国で構成される必要がある」と強調しました。