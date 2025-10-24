平井 大、全国アリーナツアー開幕。ツアーファイナルの模様がU-NEXTで独占生配信されることが決定
平井 大の全国アリーナツアー＜HIRAIDAI TOUR 2025＞の初日公演が、本日東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催された。
本ツアーは東京公演3daysを皮切りに、全国8都市15公演を回る自身最大規模のアリーナツアーで、ツアーを通して約12万人を動員予定だ。
昨年行われたホールツアーとは一変、ステージの中央にはヴィンテージカーが置かれ、アリーナならではのスケール感たっぷりのステージングとなっており、バックには特大のLEDが設置され、楽曲の世界観に没入できる演出が取り入れられている。
バンドとコーラスのセッションの後、LEDに映し出されたシャッターが開くと平井 大が車の荷台に登場し、「Country Road」を披露。LEDには道路が映し出され、まるでアメリカ西部をヴィンテージカーでドライブしているかのような演出で華々しくライブは幕を開ける。
ディズニーの人気楽曲「Under the Sea」を含むメドレーで会場を盛り上げると、10月15日に配信リリースしたばかりの新曲「f.r.i.e.n.d.s」を披露。この楽曲は子どもから大人まで楽しめるポップな1曲になっており、音源には平井 大の公式ファンクラブ「LOSL」を通して募集した子どもたちのコーラスが入っているなど、ファンと一緒に作り上げた楽曲だ。
ライブでも、同じくファンクラブを通して子どもたちから募集した「ともだち」を描いた絵がLEDに映し出される楽しい演出も取り入れられた。
さらに、会場でプロポーズしたいカップルを募って、ステージ上にあげると、ウェディングソングとしても人気のある「I’ll be by your side」を二人に向けて歌い上げ、約1.1万人の観客の前で公開プロポーズを後押し。プロポーズは見事成功し、会場は幸せな祝福ムードに包まれた。
アンコールではお客さんのリクエストにも即興で応えながら、全28曲を披露。LOVEとPEACEに溢れる平井 大らしいライブとなった。
そして、MCでは2月11日に行われる本ツアーのファイナル・大阪城ホール公演の模様がU-NEXTで独占生配信されることが本人から発表された。
生配信を記念して過去のライブ映像3作品もU-NEXTで配信されることが決定。本日22時から＜HIRAIDAI TOUR 2022 NIPPON BUDOKAN＞の映像が配信開始している。そして12月頃に＜HIRAIDAI TOUR 2023 Saitama Super Arena supported by 大東建託グループ＞、来年2026年春頃には＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2023＞も配信予定だ。
写真◎Lady Brown Pictures、越野遥
◼︎ U-NEXT独占ライブ生配信
【配信時間】
ライブ配信：2026年2月11日(水祝）16:00 〜 ライブ終了まで
見逃し配信：2026年2月12日（木）12:00〜 2月26日（木）23:59まで
※視聴ページは後日公開
過去ライブ映像
https://t.unext.jp/r/hiraidai
現在配信中作品：
・Live Tour 2017 〜LOCALS ONLY〜 at TOKYO DOME CITY HALL
・HIRAIDAI Concert Tour 2018 WAVE on WAVES at Makuhari Messe Event Hall Special Cut
・LIVE TOUR 2017 ON THE ROAD