ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の夜空に光の軌跡 オリオン座流星群がピーク 中国の夜空に光の軌跡 オリオン座流星群がピーク 中国の夜空に光の軌跡 オリオン座流星群がピーク 2025年10月25日 0時21分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２１日、黒竜江省佳木斯（ジャムス）市樺川県で撮影されたオリオン座流星群。（ジャムス＝新華社配信／陳志国） 【新華社ハルビン10月24日】オリオン座流星群が21日、流星の数が最も多くなるとされる極大日を迎えた。中国の夜空に現れた光の軌跡をカメラマンが撮影した。２１日、黒竜江省佳木斯（ジャムス）市湯原県で撮影されたオリオン座流星群。（ジャムス＝新華社配信／朱宗強）２２日未明、黒竜江省富錦市で撮影されたオリオン座流星群。（富錦＝新華社配信／庚喜慶）２１日、黒竜江省チチハル市で撮影されたオリオン座流星群。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）２２日未明、黒竜江省富錦市で撮影されたオリオン座流星群。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）２１日、黒竜江省チチハル市で撮影されたオリオン座流星群。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）２２日未明、黒竜江省佳木斯（ジャムス）市湯原県で撮影されたオリオン座流星群。（ジャムス＝新華社配信／朱宗強）２２日未明、黒竜江省佳木斯（ジャムス）市湯原県で撮影されたオリオン座流星群。（ジャムス＝新華社配信／朱宗強） リンクをコピーする みんなの感想は？