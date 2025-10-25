【速報】なでしこジャパン、イタリア戦のスタメン発表！長谷川唯や宮澤ひなたらが先発 清水梨紗や遠藤純はベンチスタート
欧州遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、日本時間10月25日にイタリア女子代表と国際親善試合で対戦。午前1時15分のキックオフを前にスタメンが発表された。
今遠征に23名を招集したニルス・ニールセン監督は、メンバー発表会見で「ここからは、第2フェーズに入る。選手を知る段階から、より結果を求める段階に入る」と明言。FIFAランキング12位と強豪のイタリアとの一戦では、約半年ぶりに復帰したキャプテンのMF長谷川唯をはじめ、DF熊谷紗希、MF宮澤ひなた、FW田中美南などの主力が先発する。
最終ラインは古賀塔子、高橋はな、守屋都弥が複数ポジションに対応するため、並びが注目される。いずれも膝の大怪我を乗り越え、1年3か月ぶりに復帰の清水梨沙、1年10か月ぶりに復帰の遠藤純はベンチスタートとなった。
【スタメン】
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
21 守屋都弥（エンジェル・シティFC／アメリカ）
▼MF
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
▼FW
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
【ベンチスタート】
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
2 清水梨沙（リヴァプール／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
13 白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
16 籾木結花（エヴァートン／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
18 遠藤純（エンジェル・シティFC／アメリカ）
19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
22 小山史乃観（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
（ABEMA／なでしこジャパン）