【HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）】 10月25日 発売 価格：5,500円 【HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機） 専用水転写式デカール】 10月25日 発売 価格：770円 【HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）デラックスセット】 10月25日 発売 価格：8,250円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）」及び「HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機） 専用水転写式デカール」を10月25日に発売する。価格は「HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機」が5,500円で、「専用水転写式デカール」が770円。また、「HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）デラックスセット」を8,250円で同日に発売する。

VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）は、アニメ「マクロスΔ」に登場する機体。プラモデルでは一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」が採用され、バトロイド、ガウォーク、ファイターへの簡単変形が可能となっている。

コンテナユニットはパーツの差し替えで格納状態を再現できる。また、ミニガンポッドは軸可動で前方に展開可能。ナイフ2本に加え、パイロットフィギュア2種とマキナ・中島のフィギュアとマルチドローン型の台座が付属する。

「HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）」

表情豊かなハンドパーツが付属し、様々なポージングを表現できる。また、偏光成形を使用したキャノピーは開閉が可能となっている。

【付属品】

・ナイフ×2

・ランディングギア×1式

・ファイター形態再現用パーツ×1式

・ジョイントパーツ×1

・ハンドパーツ×1式

・フィギュア×3種

・フィギュア用台座×1

・シール×1

「HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機） 専用水転写式デカール」

「HG 1/100 VF-31C ジークフリード （ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）」の航空機モデルとしてのクオリティを追求する専用の「水転写式デカール」となっている。

【付属品】

・水転写式デカール×1

「HG 1/100 VF-31C ジークフリード（ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）デラックスセット」

「HG 1/100 VF-31C ジークフリード （ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機）」本体に加え「専用水転写式デカール」とマキナ・中島の「アクリルスタンド」が付属したデラックスセット。

「マクロスΔ」キャラクター原案 実田千聖氏（CAPCOM）新規描き下ろしイラストを使用したマキナ・中島の「アクリルスタンド」が付属しており、背面には後ろ姿が印刷されている。

【付属品】

・水転写式デカール×1

・アクリルスタンド×1

(C)2015 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。