きょうのポンドドルは、この日の予想を下回る米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて１．３３６０ドル近辺まで買い戻される場面があったものの、勢いを維持できずに、再び１．３３ドル台前半に伸び悩む展開が見られている。依然として上値は重い印象。一方、ポンド円は米ＣＰＩ後に２０４円付近まで上昇したものの、２０３円台半ばに伸び悩む荒い値動きをしている。



英中銀は１１月に利下げを実施する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。この日発表の英小売売上高や消費者信頼感、英ＰＭＩのいずれも改善を示す内容だった点は、見通しをやや複雑にしているものの、英中銀は直近発表の英雇用統計とインフレ指標が予想を下回った点をより重視して政策判断を行う可能性が高いと指摘している。



いずれにしろ、１１月の英金融政策委員会（ＭＰＣ）の判断は非常にきわどい決定になると見ているという。なお、短期金融市場では、１１月の英中銀利下げ確率を２８％程度しか織り込んでいない。



GBP/USD 1.3315 GBP/JPY 203.44 EUR/GBP 0.8731



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

