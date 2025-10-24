２２日、浙江省杭州市の未来科学技術城を見学する日本けいはんな学研都市の企業家代表団。（杭州＝新華社配信）

【新華社東京10月24日】京都、大阪、奈良の3府県にまたがる地域で建設・整備が進むサイエンスシティー、関西文化学術研究都市（けいはんな学研都市）の企業家代表団が22日、中国浙江省杭州市のイノベーションパーク「未来科学技術城」を訪問した。一行は同市の人工知能（AI）やロボット、スマートシティー関連分野の企業を見学し、中日両国の新興テクノロジー分野における協力と交流について意見を交わした。

代表団は、日本のゲーム開発研究所、Halle Game Labの坂井冬樹代表取締役が率い、VRメタバース不登校支援プロジェクトを立ち上げたゆずプラスの岡村謙一代表取締役、AIソリューション開発を手がけるCRSC JAPANのブイ・ターン・トゥン代表取締役などが参加。主にAIやVR、デジタル経済、国際産学連携などの分野での発展と協力に焦点を当てた活動を行った。

訪問期間中、代表団は浙江省質量科学研究院、石虎山ロボットイノベーション拠点、浙江強脳科技、杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）、小派科技（Pimax）などの機関や企業を見学。また、杭州で開かれた「2025年インテリジェントロボット・システム会議」も、世界最先端のロボット産業の動向について理解を深める機会になった。

坂井冬樹氏は長年にわたりけいはんな学研都市で活動しており、大阪・関西万博および関連プロジェクトで技術代表を務めた経験を持つ。脳波やVRによるロボット制御技術の研究を専門にしている坂井氏は、日本が労働力不足への対応や社会のスマート化を進める上で、中国の先進的な経験から学ぶことができると指摘し、杭州未来科学技術城はAIを活用したスマートシティー建設の面で世界をリードしており、今後はけいはんな学研都市をはじめより多くの日本関係者に杭州の発展成果を紹介し、新たな協力の可能性を探りたいと述べた。（記者/胡暁格）

２２日、浙江省杭州市の未来科学技術城を見学し、記念撮影に応じる日本けいはんな学研都市の企業家代表団のメンバー。（杭州＝新華社配信）

２２日、浙江省杭州市の未来科学技術城を見学し、ＶＲを体験する日本けいはんな学研都市の企業家代表団のメンバー。（杭州＝新華社配信）

