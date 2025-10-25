10月25日～11月24日 開催 入場料：大人500円、学生300円、中学生以下無料

10月25日より11月24日にかけて、「神田明神資料館特別展 『頭文字D』『MFゴースト』過去から未来へ -歴史の交差点-」が開催される。入場料は大人500円、学生300円、中学生以下無料。

本展示会は「頭文字D」連載30周年を記念して開催されるもので、「頭文字D」の原画や「MFゴースト」のレプリカ原画、日本の交通文化を描いた史料などが展示される。また、交通安全祈願（車祓いを含む）を受けると「頭文字D」のコミック画を使用したコラボステッカーが授与されるほか、新作グッズの販売なども行なわれる。なお、グッズはオンラインショップでも同時発売となる。

グッズは小笠原諸島の環境保全活動の中で生まれた木材を加工し、その売上の一部が再び小笠原諸島の環境保全活動に還元される新木材ブランド「BONINIANS（ボニニアンズ）」を用いた木製グッズや、自動車のテールランプ等をケミカルリサイクルして製造したアクリル樹脂「サステナナブルPMMA」を使用したリサイクルアクリルキーホルダー等がラインナップされる。

コラボステッカー授与条件

・交通安全祈願（車祓いを含む）を受けた方に限ります

・資料館の拝観の有無に関わらず対象になります

授与開始日

・10月25日～

・無くなり次第、配布終了となります。

