日経225先物：25日0時＝170円高、4万9490円
25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万9490円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては190.35円高。出来高は6726枚となっている。
TOPIX先物期近は3279.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49490 +170 6726
日経225mini 49485 +165 111842
TOPIX先物 3279.5 +6.5 6966
JPX日経400先物 29565 +70 579
グロース指数先物 727 +5 437
東証REIT指数先物 売買不成立
