　25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万9490円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては190.35円高。出来高は6726枚となっている。

　TOPIX先物期近は3279.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49490　　　　　+170　　　　6726
日経225mini 　　　　　　 49485　　　　　+165　　　111842
TOPIX先物 　　　　　　　3279.5　　　　　+6.5　　　　6966
JPX日経400先物　　　　　 29565　　　　　 +70　　　　 579
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+5　　　　 437
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース