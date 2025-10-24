ワールドシリーズ

米大リーグ・ドジャースは現地時間24日、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）のロースター26選手を発表した。大谷翔平、山本由伸の両投手が出場登録された。佐々木朗希投手は初のWS出場となる。

二刀流で登録された大谷を含め、投手は13人。下半身にできた腫瘍の除去手術を受け離脱していたタナー・スコットは出場登録から外れた。4年7200万ドル（約119億2000万円＝当時）の契約で今季ドジャース入りし、開幕からクローザーを務めていた。家庭の「深刻な事情」で離脱したアレックス・ベシアの名前もなかった。

リーグ優勝決定シリーズではメンバー外だったウィル・クライン、エドガルド・エンリケス両投手を登録。ベン・カスパリウス投手が外れた。

野手は13人。捕手はウィル・スミスとベン・ロートベットで、新人ダルトン・ラッシングは登録外となった。

外野手ではマイケル・コンフォートが登録から外れた。今季、1年1700万ドル（約25億円）の巨額契約でドジャースに移籍。レギュラーシーズンで138試合に出場したが、打率.199と不振が続いた。ここまでポストシーズン（PS）では出番がなかった。





（THE ANSWER編集部）