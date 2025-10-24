反抗期の息子の悪口、みんな耐えてる？「世話したくない」と思う私は、母親失格【ママリ】

言うことを聞かない息子にブチギレ

息子が友達と私の悪口を言っていることに困っています。中学生なので、もう自分で食事や洗濯をしてもいいでしょうか。

ケータイのルールを守らず、ブチギレてゲーム消した投稿しました。

昨日から口を聞いていないのですが、

娘が、息子のグループLINEで私の悪口大会をしているとのこと。

ゲーム消すとかまじ最悪。などと息子が言うと友達達は

賛同するようなことをたくさん言っていたそうです。

LINEが見えたそうです。

ママが可哀想だよ辞めなよと言ったそうですが、息子は

別にいいじゃん。と

友達からも私を嫌っているしと言っていたそうで。

なんかもう私もどうでも良くなってきました。

中学生ですし、ご飯だって自分で用意するので

もう私が準備しなくていいですかね。洗濯も。

グループLINEで友達と私のことをあーだこーだと言っている息子達に愛想がつきました。 出典：

子どもが言うことを聞いてくれないなんてよく聞く話ですが、その事情もその家庭でそれぞれあり、簡単な問題ではないのですよね。アプリ「ママリ」には中学生の息子がケータイのルールを守ってくれずゲームアプリを削除したところ、友だちに投稿者さんの悪口を言い始めたのだそう。娘さんからの報告で知った事実に、投稿者さんはガッカリして息子の世話を放棄したくなったといいます。

子どものためにと思ってもそれが伝わらないのは悲しいことです。投稿者さんは、息子があまりにも言うことを聞かないので、制裁という形でケータイのゲームを消してしまいました。これに反抗した息子は、友だちに投稿者さんの悪口を言いまくっているそう。



家のルールを守らない息子に愛想がつきたという投稿者さんは、ご飯の準備も洗濯も身の回りの世話をやめたいと思ってしまったそう。中学生だから仕方ないとは思いつつ、投稿者さんに対してのひどい態度は気になるところですね。

母親に反抗的な息子にさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「子どもってそんなものですよ」というコメントがありました。

子どもってそんなもんですよ～！親の愚痴大会とか絶対あるあるです😂

みんなが通る道だと思うと良いと思います😆



最低限ご飯と洗濯はしてあげたら良いと思います。ネグレクトだなんて言いふらされたら連れて行かれるかもしれないので。

あんたがなんで言ったとしても気にしませんから～wくらいの気持ちで、今日その悪口のオンパレードにブチ切れずにグッと我慢したあなたにぜひご褒美を♡ 出典：

子どもが親の悪口をいうのは当たり前、そんなものですよ、という意見がありました。中学生になると親の言うことなんてうるさく感じるものなのでしょう。息子が悪口を言うのは「みんなが通る道」だと気にしないでおけば、投稿者さんも気持ちが楽になるのでは。





この他に「愚痴を言える友だちがいるのはいいこと」というコメントがありました。

ゲーム消されて愚痴を言っていることと、お母さんが好きかって事は別問題だと思います。私たちも親として「うちの子さ～」など、子供の直してほしいところや嫌な事を人に相談したり愚痴っても、息子さんが嫌いって訳ではないです。それと同じでゲーム消す親なんて最低！と愚痴っても、お母さんのこと好きじゃ無いとか、母親失格とか、そういう事とは違う気がします



気持ちを吐き出す場所があるだけ、良かったと思っていいと思います。気持ちを溜め込んで不登校になったり辛い学生さんもいますから。話を聞いてくれるお友達がいるだけ、まぁいいか、と思って☺️



自業自得でゲーム消されて、裏で文句言って、確かにイラっとは来ますが、消されたことは相当ダメージになってると思うのです、反省してくれるといいですね 出典：

悪口を聞いてくれる友だちがいるのはいいことだという意見がありました。親である自分も、子どもの不満をママ友など誰かに聞いてもらったりするのだから、投稿者さんも息子の悪口で気を悪くすることはないのかもしれませんね。愚痴も誰かに言って解決したり気持ちが落ち着くこともあるので、投稿者さんの息子さんが反省するタイミングにつながっていくといいですね。

子どもの“親の悪口”は成長の一歩かも

子どもが親の悪口を言うのは、成長の過程でよくあることかもしれません。投稿者さんは、息子の言葉にショックを受けて世話をする気持ちが薄れてしまったようですが、冷静に考えると珍しいことではありません。



むしろ、外で親への不満を話せる友だちがいるのは、息子さんが安心して過ごせる環境にいる証拠ともいえます。家のルールを破ってゲームを取り上げられたことをきっかけに、少しずつ反省し、自分の言動を見つめ直してくれるといいですね。

