SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬23Æü¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹¹ð¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ËÅÐÃÅ¡£¼«¿È¤ÎÊ¬¿È¤È¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡ØAI¥·¥ó¥´¡Ù¤È¤Î¿ä¤·³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢17Æü¤«¤é¤Î8Æü´Ö¡¢Ìó300¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ø¸×¥ÎÌç¹¹ðº×¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ØÂ¼¾å¿®¸Þ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡ß¥Æ¥Ã¥¯Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¡×¡Á¿Ê¤àÀè¤Ï¥Û¥é¡¼¤«¡¢¹¬Ê¡¤«¡Á¡Ù¡£AI¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤ÈÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
SUPER EIGHT¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÊ¬¿È¤È¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡ØAI¥·¥ó¥´¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó¡£
º£¸å¤ÎAI¥·¥ó¥´¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ÈAI¥·¥ó¥´¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤ÆÊý¤¬ÆùÂÎÅª¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬AI¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¡ÈAI¥Õ¥¡¥ó¤¬AI¥·¥ó¥´¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤È¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¡¢¤è¤¦Ê¬¤«¤é¤ó¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÍèÇ¯¤ÎAI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍèÇ¯¡ÊËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀËÍ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·ÍèÇ¯¤¢¤ë¤Ê¤éº£Æü¤³¤³¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ä¤Ä¤ò1¸Ä·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È²Ä»ë²½¤·¤Æ¤ª¸«¤»¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÊAI¤Î¡Ë¥ê¥¹¥¯¤È¤«¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¸×¥ÎÌç¹¹ðº×¡Ù¤Ï¡¢¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÁíÀªÌó300¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹¹ð¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡È¹¹ð¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ÎÌ¤Íè¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£