吉木りさ（38）が本気で推している人気アイドルを告白。「人生が変わった」と熱を込めた。

【映像】吉木りさが本気で推している人気アイドル

10月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはAAA・宇野実彩子。

今回は「芸能人なのにINIのガチオタすぎる」と話題の吉木りさ（38）の推し活に密着。吉木は2017年に俳優・和田正人（46）と結婚し、現在6歳、3歳の子どもを育てる2児の母だ。

吉木が推すのはINIの郄塚大夢。INIを推すタレントたちが数か月ごとにプライベートで集まる「MINI会」では、俳優・井深克彦、たんぽぽ・白鳥久美子、ニッチェ・近藤くみこ＆江上敬子とINIの魅力を語り合っている。

吉木は「11人全員キレイな顔なんですよ」「あとはダンスですね。デビュー当時は素人同然だった子も完璧なダンス」と熱弁。「成長が止まらないのが良い」「それなのに謙虚」と推しへの愛は止まらず、MINI会は大盛り上がりだった。

吉木がINIに出会ったのはコロナ禍でワンオペ育児に奮闘し極限状態に追い込まれていた頃。「ライブ映像を見たりラジオを聞いたり、本ッ当に癒された」という吉木にとって、推し活は「恩返しに近い」行動だそう。

吉木は「私を救ってくれてありがとう」とINIに深く感謝。「おかげでたくさんの友達に出会えた。年齢、肩書、仕事。全く違う人たちと仲良くなれて、辛い気持ちも共有できるようになった。本当に人生変わったなって思っています」としみじみ語った。