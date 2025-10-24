あなたの旦那は大丈夫？「不倫しやすいオトコ」の特徴４つ
あなたの旦那は、「不倫していない」「不倫しない人」と言い切れますか？
今回は、不倫しやすいオトコの特徴をご紹介します。
「うちの旦那に限ってそんなこと…」と思っていても、これらの特徴に当てはまるなら注意してくださいね。
｜断われない性格
あなたの旦那は、断われない性格ではないでしょうか。
突然友達から「飲みに行こう」と言われたら、無理をしてでも行くタイプの旦那なら警戒した方がよいかもしれません。
不倫とは無縁に見える旦那でも、女性から誘われたら断れずに受け入れてしまうのです。
｜交友関係が広い
交友関係が広い男性も、不倫しやすい傾向にあります。
女性との出会いが多いわけですから、不倫する確率も高くなるでしょう。
また、交友関係が広いと誘われる頻度も多くなります。
もしかしたらその中に、女性からの誘いもあるかもしれませんよ。
｜新しいもの好き
流行に敏感で新しいものが好きな人も、不倫しやすいオトコ。
こうした男性は飽きっぽい性格の持ち主で、結婚しても妻だけを一途に愛せません。
それにこのような人は、「これいいな」と思ったら手に入れるまで追い求めるタイプ。
女性を追いかけるだけでなく、貢いだり尽くしたりしがちです。
｜元カノと繋がっている
「元カノとは別れても友達」といった男性も、不倫しやすい傾向にあります。
関係性を整理できない男性には優柔不断が多く、つい相手の言いなりになってしまうという特徴があるからです。
また、「完全に切ったら寂しくなるから」という理由で繋がっている人もいるでしょう。
そうした男性は寂しがり屋ですから、妻だけでは満足できず他の女性を求めます。
旦那にこうした特徴があるなら油断しないこと。
もしかしたらすでに、不倫している可能性もあります。
一つでも当てはまるものがあるなら、もっと旦那を観察してみてください。
不審点が次々と出てくるかもしれません。
