『フェイクマミー』、アン ミカがゲスト出演 人気エッセイストとして活躍する学園内の有名ママに
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第4話に、アン ミカのゲスト出演が決定した。人気エッセイストとして活躍する学園内の有名ママを演じる。
【写真】和服姿で学園内の有名ママに扮するアン ミカ
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。
大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）。
薫は、名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング――薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは？
次回10月31日放送の第4話にアン ミカがゲスト出演することが決定した。モデル・俳優・歌手として活躍し、ポジティブな思考と数々の金言で人気を集めるアン ミカ。TBS系の人気バラエティ番組『プレバト!!』では、水彩画の才能を発揮するなど多方面で活躍している。今年放送された金曜ドラマ『イグナイト ―法の無法者―』では、これまでのイメージを覆す演技を披露し、俳優としての新たな一面にも注目が集まった。
本作でアン ミカが演じるのは、いろはが通う柳和学園小学校の2年生の保護者で、エッセイストとしても活躍する学園内の有名ママ・御子柴遙（みこしば・はるか）。学園の保護者たちが主催する“ファミリーデー”で、主人公・薫と出会う。個性的なママたちのなかでもひときわ際立つ、その装いや演技に注目だ。
金曜ドラマ『フェイクマミー』は、TBS系にて毎週金曜22時放送。
※アン ミカのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■御子柴遙役：アン ミカ
話題のドラマからお声がかかり、光栄でした！ ミステリアスで保護者会で影響力を持つ、子どもに愛情深いママ役。演技の世界は、人生では経験しないことも体験させて頂けるのが喜びです。出演されている俳優さんたちが、私が尊敬する大好きな方々ばかりで背筋が伸びる想いでしたが、元気なお子さんの明るい声と柔らかいアットホームな雰囲気に、リラックスしながら、演技に挑むことができ、感謝です。
