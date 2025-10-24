「パトでいっぱい収穫！」【しまむら】1,700円以下に見えない♡「おしゃれアイテム」

お手頃だけど旬のおしゃれアイテムを探したい。そんな時はインフルエンサーさんの購入品を参考にするのがおすすめ。@hiro77andさんは「いっぱい収穫してます」としまパトでたくさんゲットした様子。今回は【しまむら】の1,700円以下で購入できる 「おしゃれアイテム」と最旬のおしゃれな着こなし術をご紹介します。

もけもけが季節ムードを高める

【しまむら】「フリンジUネックベスト」\1,639（税込）

太めのフリンジが目を引くもけもけのベスト。存在感のあるデザインなので、一点投入で一気に季節ムードを高めてくれそう。短めの丈はさまざまなボトムスとも好相性。ブラックカラーのボトムスを合わせてシックに着こなすのもおすすめ。スナップのようにシアー素材のトップスと合わせたり、ベロア素材のTシャツと合わせると、今期注目のボヘミアンテイストになり、最旬のオシャレを楽しめそうです。

プラスワンでいつものコーデがこなれるマルチスカート

【しまむら】「チェックキリカエマルチWSK」\869（税込）

チェック柄と花柄レース素材をミックスしたクラシカルで華やかな雰囲気のマルチスカート。シンプルないつものコーデにプラスワンするだけで、こなれた印象に。こちらのスナップのようにビスチェ風にしたり、腰に巻いてスカート風にしたりと着こなしの幅が広がりそう。ほかの人と差をつけたい時に頼れるアイテムになるはず。

コーデュロイ × チェックで季節をまとう秋スタイル

【しまむら】「コールテンCKイージーP」\1,639（税込）

コーデュロイ素材にチェック柄がプリントされた秋らしい雰囲気のワイドパンツ。ウエストは総ゴムながら、すとんと落ちるキレイなシルエットのためきれい見えも狙えそう。コードレース模様のベストや、リボン柄のシアートップスなどさりげない柄物を重ねるのもおしゃれポイント。ブラウンの小物を合わせれば、秋ムードたっぷりのスタイリングの完成です。

コーデがパッと華やかになるシャーリングブラウス

【しまむら】「ワッシャーギャザーBL」\1,639（税込）

3段にギャザーが寄せられたシャーリングブラウス。シンプルなブラウスもシャーリングが施されたことによってグッと華やかな印象に。淡いベージュの色合いも馴染んで、女性らしい優しい雰囲気を醸し出しています。ふわっと腰回りをカバーしてくれそうなのも嬉しいポイント。ナロースカートやデニムボトムスとの相性も良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H