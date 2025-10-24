殺された双子の姉の“死の真相”を追う盲目の霊媒師を描いた、アイルランド発のゴシック超常サスペンスホラー『視える』が11月7日(金)より公開。本編映像が解禁された。

ある夜、郊外の屋敷でダニーという女性が惨殺される。容疑者は現場に現れた精神科病院の患者とされていたが、多くの謎を残したまま事件は幕を閉じた。それから１年後。盲目で霊能力を持つダニーの妹・ダーシーが、ゴーレムのような木製マネキンと共に、ダニーが殺された屋敷を訪れる。そこにはダニーの元夫・テッドと、その恋人・ヤナが暮らしていた。姉の死の真相を探ろうとするダーシーを待ち受けていたのは、思いもよらぬ真実だった……。

解禁された映像は、ダーシーが訪れた屋敷でのシーンを切り取っている。そこに住むヤナは、彼女が連れてきた不気味な木製マネキンが気になっているようだ。触ってみたり、まじまじと見つめてみたり……すると、マネキンの後頭部に５つの穴が空いているのを発見する。中には何か入っているのだろうか？ ヤナは大胆にも、“中身”を取り出してみるのだが……。

出てくるのは人体から採られたとおぼしき、生々しく気味の悪いものばかり。そして双子の少女の写真も……。このマネキンとダーシーとのつながりは、一体？

『視える』

11月7日(金)よりシネマート新宿ほか全国順次公開

© 2023 Shudder / Keeper Pictures Limited / Nowhere Content Inc All Rights Reserved