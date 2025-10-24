市原隼人“甘利田先生”が観客をお出迎え 『おいしい給食』初日に感無量「夢のような時間を見させていただいた」

市原隼人“甘利田先生”が観客をお出迎え 『おいしい給食』初日に感無量「夢のような時間を見させていただいた」