グローバルに活躍するK-POPグループATEEZからHONGJOONG・YUNHOが、10月23日深夜2時5分に放送された永瀬廉がMCを務める音楽番組「ミュージックカプセル」（テレ東）にゲスト出演した。MCの永瀬廉と、同世代ならではの交流から、お互いのグループやJ-POPへのリスペクトなど語り合った。

永瀬廉とHONGJOONG・YUNHOは、ゴリゴリの同世代であることが判明！永瀬は「僕もこうやって同じ世代のボーイズグループの方、しかも韓国というそういう方々と話す機会があんまりないので、今日すごいワクワクしてますね」と期待を語った。

ATEEZ HONGJOONG・YUNHOの「J-POPの推しソング」とは

1.HONGJOONGが初めてカバーしたJ−POPソングback number「クリスマスソング」

ファンからのリクエストがきっかけにライブ配信でカバーしたと明かし、「back numberさんの歌声が本当好きで毎日練習しました」と語った。さらに、YUNHOは日本語の勉強のためにこの歌が主題歌のドラマを観ました。というエピソードも。また、YUNHOは、back numberの「ハッピーエンド」も好きですと語り、「この曲を聴くと、ATINY(ATEEZのファンの総称)のことを思ってドキドキする」と話した。2.HONGJOONGがSNSで見て最近ハマっているJ−POPソングKing & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」

HONGJOONGはMC永瀬の所属グループKing & Princeの「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を選んだ。「僕が最近SNSで耳にして記憶に残りました」と説明すると、永瀬は「爽やかな感じがいいですよね」「ピースフルな感じ」と自身のグループの楽曲を褒められ、喜びを見せた。3.YUNHOが生で観て感動したJ−POPソングMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」

Mrs. GREEN APPLEのセレモニーステージで直接「ケセラセラ」観たのをきっかけに好きになったという。永瀬も「この音楽を聞いたらもっとポジティブな心になりますよね」と魅力を語った。

永瀬廉とATEEZのコラボレーションが実現へ

HONGJOONGが永瀬に対し「永瀬さんと一緒に歌もしたいです」と、コラボレーションを熱望する提案が。永瀬は「それは光栄ですわ」「是非やらしてください」と快諾し、今後の共演に期待を寄せた。

この番組の模様はTVerで見逃し配信中。https://tver.jp/episodes/epevgifbbt