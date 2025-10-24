東京・上野公園にある国立西洋美術館で25日から開催される『オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語』（2026年2月15日まで）のイベントに、俳優の上白石萌音さん（27）が出席しました。

会場には『印象派』の殿堂と名高いパリ・オルセー美術館から日本初公開の作品を含むおよそ70点が来日。“室内”をテーマにルノワールやセザンヌらの名作が飾られます。

アンバサダーを務める上白石さんは「すごくリラックスしたよそ行きではない素の表情もとても魅力的に映りました」と感想を明かしました。

■上白石萌音「今まで私が見てきたモネの作品にはあまりなかったような空気感」

なかでも衝撃を受けたというのが、上白石さんの“名前の由来”の一つでもあるクロード・モネが、“自宅でたたずむ長男”を描いた作品です。

作品について上白石さんは「この距離で見ても吸い込まれていきそうな独特な魅力と、今まで私が見てきたモネの作品にはあまりなかったような空気感があって、この作品をこの目で見たことはずっと忘れないだろうなと思いました」と語りました。