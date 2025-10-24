春になると東の空でオレンジ色に輝く星。おおぐま座とこぐま座を見張るような位置にある、その星の名はギリシャ語で「熊の番人」という意味を持つ。『フェイクマミー』（TBS系）第3話では、薫（波瑠）がすれ違う親子の“アークトゥルス”になった。

参考：『フェイクマミー』池村碧彩、『ばけばけ』福地美晴ら、“アーニャ”子役たちが大渋滞

柳和学園で授業参観が行われることになり、いろは（池村碧彩）のクラスでは母の日をテーマにした作文の課題が出される。しかし、表向きの母は薫になっている上、茉海恵（川栄李奈）は仕事で忙しく、これといった親子の思い出がないいろはは何も書けなかった。

それを見かねた茉海恵は3人でピクニックに行こうと提案するが、仕事でトラブルが発生。大手食品メーカー・三ツ橋食品が、茉海恵の会社の看板商品「虹汁」にそっくりな新商品を発表したのだ。虹汁はコンビニ展開を開始し、売れ行きも好調だったが、コスパ重視の若者をターゲットにした三ツ橋の新商品にあっという間に陳列棚を奪われてしまう。

大きな損失を避けるため、虹汁の減産を余儀なくされる茉海恵。生産工場にはメールでの指示で済ませてピクニックに行くこともできたが、茉海恵は直接赴いて事情を説明し、頭を下げた。そんなふうに義理人情を重んじる姿勢が、竜馬（向井康二）と2人きりの会社を多くの従業員を抱える会社に成長させたのだろう。茉海恵自身もそのことが分かっているから、苦渋の末にプライベートよりも仕事を優先させたのだ。子どもとの約束を破りたくて破る親はどこにもいない。

一方で、子どもにとって母親は代わりのいない唯一無二の存在であることもまた事実。薫はあの手この手でいろはを楽しませようとするが、ことごとく空回りし、「ママがよかった」と言われてしまう。いろははただお出かけしたかったのではなく、茉海恵と一緒にお出かけしたかったのだ。母親業は代行できても、心までは母親の代わりになれないことをもどかしく思いながらも薫は、どうにかいろはを笑顔にさせたくてプラネタリウムに連れていく。宇宙飛行士になりたいいろはは初めて目にする満点の星空に心を踊らせ、すっかり機嫌が回復。そのおかげで、茉海恵はいろはと無事に仲直りすることができた。

その夜、薫は2人とアイスを食べながら、母・聖子（筒井真理子）とのエピソードを語る。学生の頃、塾の帰りにいつもご褒美のアイスを買ってくれたという聖子。東大に合格できたのはそんな母のサポートがあったからで、薫は心から感謝している。けれど、だからといって結婚や出産を押し付けられるのは我慢ならず、強く反論してしまった。聖子も聖子で薫を誇りに思う一方で心配に思うあまり、つい生き方にまで口を出してしまうのだろう。

親子間には強い感情が発生するが故にぶつかるときもある。でもそんなとき、間に入ってくれる第三者がいれば、冷静に向き合うことができるのかもしれない。おおぐま座とこぐま座を見張るアークトゥルスのように、薫が茉海恵といろはの心を繋いでくれる。そんな薫は茉海恵にとって大事な子育てのパートナー、いろはにとってもフェイクではなく、れっきとしたもう一人の母＝マミーになりつつある。いろはの作文を読み、思わず涙が溢れた薫にも単なる契約上の関係を超えた愛が芽生え始めているのではないだろうか。

だが、強い光を纏った一等星は良くも悪くも目立ってしまうもの。薫は柳和会の三羽ガラスに目をつけられているだけでなく、智也（中村蒼）にいろはの母親として不信感を抱かれている。そんなことはつゆ知らず、すっかり油断した薫は自分の母親の名前を打ち明けてしまった。それが決定打となり、智也は茉海恵を名乗る彼女が18年前に家庭教師として勉強を教えていた花村薫であることに気づく。

心配なのは、その智也と茉海恵に恋愛フラグが立っていることだ。茉海恵は、薫の学生時代のエピソードから虹汁をアイスにすることを思いつく。完成した新商品をいち早く食べてほしかったのは、虹汁のヘビーユーザーである智也。茉海恵は薫のように不器用だけど、愚直で優しい人が好きなのだろう。そういう点で薫と少し似ている智也に、彼女は好感を持ち始めている。智也を前にした茉海恵の嬉しそうな表情を見ると応援したくもなるが、このまま関係性を深めていけば、いろはの本当の母であることに気づかれるのも時間の問題だろう。

さらには三ツ橋食品の新社長に就任した本橋慎吾（笠松将）が茉海恵の前に壁となって立ちはだかる。前回のラストで茉海恵の写真を見ながら、不敵な笑みを浮かべていた慎吾。気になるのは、その苗字だ。薫のママ友・さゆり（田中みな実）の苗字も本橋であり、慎吾は彼女の夫とみてほぼ間違いないだろう。そんな慎吾が、何の因縁があって茉海恵の会社を潰しにかかるのか。そのヒントになっていそうなのが、おおぐま座とこぐま座にまつわる神話だ。

大神ゼウスに見初められ、アルカスという名前の息子をもうけた森の妖精カリスト。しかし、嫉妬深いゼウスの妃ヘラによって熊の姿に変えられてしまう。その十数年後、立派な狩人に成長したアルカスは森で熊の姿のカリストに遭遇し、母だと気づかず弓で仕留めようとするのだ。それを目にしたゼウスはふたりを憐れんで天に上げ、カリストをおおぐま座、アルカスをこぐま座としたとされる。このゼウスにあたるのが慎吾、つまり彼はいろはの父なのではないだろうか。だとするとなおのこと、茉海恵の人生を邪魔する理由が気になるところだ。

（文＝苫とり子）