◆りそなBリーグ2部（B2）福岡60―57信州（24日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）

西地区のライジングゼファー福岡が、前節まで東地区首位だった信州に競り勝ち、今季最長の4連勝を飾った。通算5勝3敗で西地区3位をキープ。信州は6勝2敗で東地区首位から陥落した。

故障者が相次ぐ福岡は最大12人入れるベンチに10人しか入れられない状況だった。

前節までB2最少失点を誇ってきた信州に対してロースコアの展開。福岡は昨季B2最少（1試合平均5・4個）だったスチールを連発し、相手のターンオーバーを誘うなどして互角に渡り合った。

53―53の同点で迎えた第4クオーター3分過ぎに、パブロ・アギラールが3点シュートを成功。3点リードの残り3分あまりでは味方のシュートが外れた際、オフェンスリバウンドを確保し、自らシュートを決めて点差を広げた。

スチール数は信州の1個に対し、福岡は7個。開幕前、ギリシャ出身のコーチス・ゼネラルマネジャー（GM）が掲げた「スチール数の増加」を体現しつつある。福島雅人監督は「今日は積極的に守備をしていた。それを続けているとスチールの数は増える。ホームでそういう戦いを毎回することで、ファンも『粘り強く、激しくディフェンスをするよね』となる。そういうところを見せたいし、そういうチームであるべきだと思う」と掲げる。

この日の入場者数は3229人で目標の4000人に届かなかった。今季の成績に関係なく、来季からも2部相当の「Bワン」で戦うことが決まっている。最上位カテゴリー「Bプレミア」に最短で参入できるのは最短でも4年後だが、今季平均4000人の入場者数が入らなければさらに1年延びる。1人でもブースターを増やすために、結果だけでなく内容でも魅了していく。

福岡は25日も午後2時からホームの照葉積水ハウスアリーナで信州と戦う。

