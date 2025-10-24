選挙に立候補できる年齢を制限する公職選挙法の規定は憲法違反だとして、２２〜２７歳の男女６人が国に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は２４日、規定を「合憲」とし、請求を棄却する判決を言い渡した。

品田幸男裁判長は「立候補年齢を制限することに合理性がある」とした。原告側は控訴する意向を示した。

公選法は被選挙権を得られる年齢について、参院議員と都道府県知事が３０歳以上、衆院議員と市区町村長、地方議員は２５歳以上と定める。首都圏などに住む原告６人は２０２３年、各地の統一地方選に立候補しようとしたが、年齢を理由に届け出が受理されなかった。

原告側は訴訟で、被選挙権の年齢要件を定めた同法の規定は、立候補の自由や法の下の平等などを保障した憲法に違反すると訴えた。

これに対し、判決はまず、知事や地方議員には「相当の知識や豊富な経験が要求される」と指摘。教育水準の向上や情報技術の発達で若者も高度な知識を得て政治的意見を形成できるようになったとしつつも、「政策として具体化するには利害の調整や配慮が必要で、一定の社会経験を持つことは軽視できない意義がある」として、年齢要件には合理性があると結論付けた。

原告「世の中の理解、広がってきた」

「主張が裁判所に伝わらなかったのは残念だが、声を上げたことで世の中の理解が少しずつ広がってきた」。原告の一人、能條桃子さん（２７）は判決後、東京地裁前で報道陣にそう語った。

２１歳だった２０１９年、被選挙権年齢が「１８歳以上」のデンマークに留学した際、同年代の若者が選挙に立候補しているのを目の当たりにした。友人も「自分たちの代表」と応援し、「若い世代の声を直接、政治に届けられてうらやましい」と思った。

帰国して被選挙権年齢の引き下げを国会議員に働きかける活動を始め、２３年３月には２５歳で神奈川県知事選に立候補を届け出るも受理されなかった。同７月、活動をともにするメンバーらと提訴。２４日の判決では訴えを退けられたが、能條さんは「今後も、若い世代が政治の現場で活躍できる環境作りに取り組んでいきたい」と力を込めた。

国立国会図書館が２０年に公表した調査結果によると、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の半数超にあたる２１か国が、日本の衆議院にあたる下院の被選挙権年齢を「１８歳以上」としている。

日本でも今年７月の参院選で、自民党が「被選挙権年齢の引き下げに向けた法整備を進める」とし、日本維新の会も「国政選の被選挙権年齢を１８歳に引き下げる」と訴えるなど、各党が積極的な姿勢を見せている。