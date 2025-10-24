俳優の當真あみさん（18）が23日、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』のイベントに登場。一緒にイルミネーションを見に行きたい人を明かしました。

イベントが行われたのは、東京都・稲城市にある『よみうりランド』。23日から始まった『よみうりランド ジュエルミネーション 2025』の点灯式に當真さんと齋藤潤さん（18）がゲストとして参加しました。

園内に約650万球ものLEDを使ったイルミネーションが点灯されると、當真さんは「あんまりイルミネーションを見に行くっていう機会がそこまでなかったので、実際こうやって見られてとてもキレイで、すごく今ドキドキしてます」と語りました。

また、齋藤さんは「すごくこれからの季節を引き立ててくれるような存在でもあると思いますし、僕はこれからの季節が大好きなので、とてもワクワクしてます」と期待を込めて語りました。

■當真あみ「家族と一緒にも来たいです」

さらに、どんな人とイルミネーションを見に来たいかという質問については、「友達とも来たいですし、母と一緒に家族と一緒にも来たいですし、おばあちゃんとかとも。選べないので、何回かに分けて来ます。母と二人で見て一緒に話しながらとか、そういう時間を作りたいなと思います」と語った當真さん。

一方、齋藤さんは「最初にここ（よみうりランド）に来たのが家族とだったんで、このイルミネーションをまた見に、家族と一緒に来たいと思います」と語り、どんな話をしたいか聞かれると「（噴水の真ん中が）月の形だなと思って、それも一緒に見に行きたいなと。この作品に携われて気づけたことなので、これもまた（一緒に）見たいなと思います」と、映画のタイトルと同じ“月”の形をしたイルミネーションについて語りました。