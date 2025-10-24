SUPER EIGHTの村上信五さん（43）が23日、国内最大規模の広告クリエイティブフェスティバルに登壇。自身が立ち上げたAIプロジェクト『AIシンゴ』について語りました。

村上さんが登壇したのは、17日からの8日間、約300人のクリエーターが参加する『虎ノ門広告祭』で行われたトークセッション『村上信五の「エンタメ×テック未来予想」〜進む先はホラーか、幸福か〜』。AIをはじめ、日々進化を続けるテクノロジーの未来について、村上さんと専門家たちが議論を繰り広げました。

■AIプロジェクト構想は、“超仮説段階”から

SUPER EIGHTとしての活動だけでなく、自身の分身となるバーチャルタレント『AIシンゴ』のプロジェクトを立ち上げるなど、様々な分野に活動の幅を広げている村上さん。

AIに触れたきっかけについて聞かれると「およそ2年ほど前に、もうAIのことには少し触れさせていただいてまして。“こんな技術があるんだ”と。もし、これをエンタメに使ったらどうなるんだろう、という超仮説段階ではあったんですけれども」と当時を振り返り、「（AIに）興味を持ちまして、当時のエンタメスタッフとかを含めて色々話させていただいて。“僕のAIシンゴみたいなことってできるんですよね？”と。VTuberの皆様とか市民権を得られてましたから、これをタレント・アーティストがやったらどうなるんですかね」と、約2年前に構想を練り始めたと明かしました。

続けて、村上さんは「でも、技術的にはできなくはない。“なんでないんですか？”っていうところから。まだ法的な整備も色々ついてないので、リスクもあるからと。当然、（AIが）変なことを言うかもわからないし。じゃあ、その辺を全部カバーしたらできるんやったら、ちょっとやってみたいです。ただ、なかなか社内で協力してくださる方も少なかったものですから、ほんならもう自分で全部出資して、リスク背負うからやります」と、AIプロジェクトを立ち上げるまでの経緯を語りました。

村上さんが登場した『虎ノ門広告祭』は、“ビジネス、アート、テクノロジー、エンターテインメントを繋ぐクリエイティビティ”をテーマに、総勢約300人のクリエーターが参加した国内最大規模の広告クリエイティブフェスティバル。期間中は、“広告クリエイティブの未来”をテーマにしたイベントが多数行われました。