¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿°æÂç¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤ÇÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö£È£É£Ò£Á£É£Ä£Á£É¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡×½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¡££±£µÆüÇÛ¿®¤Î¿·¶Ê¡Ö£æ¡¥£ò¡¥£é¡¥£å¡¥£î¡¥£ä¡¥£ó¡×¤Ê¤ÉÁ´£²£¸¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë£±£²Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¤ÎÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢£²£´Æü¤«¤é£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Î£³£ä£á£ù£óÅìµþ¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±Ëü£±£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¡£¥Ð¥ó¥É¤È¥³¡¼¥é¥¹¸å¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¡¢£Ì£Å£Ä¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬³«¤¯¤È¡¢Ê¿°æ¤¬¥»¥Ã¥È¤Î¼Ö¤Î²ÙÂæ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖËÍ¤Î²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë³§¤µ¤ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î¿·¶Ê¡Ö£æ¡¥£ò¡¥£é¡¥£å¡¥£î¡¥£ä¡¥£ó¡×¤òÈäÏª¸å¡¢Ê¿°æ¤¬¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬µó¼ê¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤²¡¢£²¿Í¤òÁ°¤Ë¡Ö£É¡Ç£ì£ì¡¡£â£å¡¡£â£ù¡¡£ù£ï£õ£ò¡¡£ó£é£ä£å¡×¤ò²Î¤Ã¤Æà¤ªÁ·Î©¤Æá¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¼«¿È¤â¡¢£··î£±Æü¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎºÊ¡¦£Ì£á£ä£ù¡¡£Â£ò£ï£÷£î¡¡£Ð£é£ã£õ£ô£õ£ò£å£ó¤È¤Î´Ö¤ËÂè£²»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ö£È£á£ð£ð£ù¡¡£â£é£ò£ô£è£ä£á£ù¡¡£ô£ï¡¡£í£ù¡¡£ó£ï£î¡¥¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¿²¤º¤ËËÍ¤ÎÂ©»Ò¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢ËèÆüËèÆü¡¢ËÍ¤ÈËÍ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å·»È¤¿¤Á¤ò¥Þ¥¤¥ï¥¤¥Õ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£ÃÂÀ¸¤·¤¿ºÝ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒ¤Ë¤â¡ÖËèÆü¤Ä¤é¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤âµã¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë£±¿Í£±¿Í¤¬Âç¤¤Ê°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£